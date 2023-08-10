مصريون عن ارتفاع الحرارة في الكويت: «أغلب الأماكن مكيفة وتعودنا على الجو»

ارتفاع كبير في درجات الحرارة بمختلف أنحاء العالم، نتيجة التغيرات المناخية، خاصةً بعدما أعلنت الهيئة العالمية للأرصاد الجوي عن بدء ما وصفته بـ«عصر الغليان العالمي»، ومن ضمن الدول التي تشهد ارتفاعات قياسية في درجة الحرارة، تأتي دولة الكويت، التي بلغت درجات الحرارة مستوى يصل إلى 47 درجة مئوية.

التعامل مع الحرارة المرتفعة في الكويت

يوجد عدد كبير من المصريين يقيمون في دولة الكويت، تحدث بعضهم لـ«الوطن» عن كيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، خاصةً أثناء مواعيد العمل في فترة النهار، منهم الشاب كمال جمال، 27 سنة، يعمل في أحد محلات البقالة، الذي أكد أن درجة الحرارة في الكويت عادةً ما تكون مرتفعة في فترة الظهيرة، لذلك يتم التعامل مع تلك الفترة بحذر، وأخذ الاحتياطات اللازمة، وقال في هذا الصدد: «وقت الحر بنشرب مياه وسوائل مثلجة بكميات كبيرة، وبنلبس نظارات الشمس والخوذ لحمايتنا من الحرارة الشديدة».

درجات حرارة قياسية في الكويت

اعتاد «كمال» وزملاؤه التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة في الصيف، مشيرا إلى أنهم يبدأون العمل من الساعة 4 فجراً حتى 11 صباحاً: «احنا تعودنا على الجو هنا رغم الحرارة المرتفعة، وفي مرة الحرارة وصلت حوالي 50 درجة، وكنا شغالين عادي».

أما بيتر نادر، 38 سنة، يعمل بإحدى الشركات، فقال إنه رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها الكويت هذه الفترة، إلا أن جميع الخدمات وأماكن العمل يوجد بها مكيفات: «هنا السيارات مكيفة، الباصات مكيفة، أماكن العمل والسكن والبقالات والمولات»، مشيراً إلى أن الدولة تمنع العمل في الأماكن المفتوحة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً.

وأضاف مينا الديب، 30 سنة، يعمل في مطعم، أن نسبة الرطوبة في الصيف بدولة الكويت تصل أحياناً إلى 90%، لذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل، ويوجد نوع من الحليب يساعد على تقليل نسبة الأملاح في الجسم، يتم تناوله بشكل مستمر، موضحاً أن السلطات الكويتية تحرص على حماية المواطنين والمقيمين، من خلال منع العمل في الظروف الجوية غير المعتادة.