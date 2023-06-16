لطلاب الثانوية العامة.. كيف تواجه درجة الحرارة المرتفعة أثناء المذاكرة؟

تظل درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع في هذه الأيام، ما يسبب إرهاقًا وإجهادًا شديدًا للمواطنين وخصوصا طلاب الثانوية العامة، الذين يحتاجون إلى أجواء مناسبة للمذاكرة خلال هذه الفترة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدا السبت، 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.

فيما أكدت الأرصاد ضرورة عدم التعرض المباشر للشمس لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

تجنب الوجبات السريعة

الدكتور محمود شلش، أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي، قدم عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، كان في مقدمتها أن يتناول الطالب الطعام الذي يحتوي على الغذاء المتوازن، مع تجنب الوجبات السريعة الحارة، التي تزيد من أحساسه بالحر، مع شرب الكثير من الماء والعصائر، وكذلك تجنب تناول الشاي أو القهوة، التي قد تسبب بعض مشاكل في المعدة مما تجعل الطالب كسولا.

وأضاف لـ«الوطن» أنه من الضروري اختيار أفضل أوقات خلال اليوم للمذاكرة، والتي تكون في الصباح الباكر، حيث أنها أكثر الأوقات برودة خلال اليوم، وكذلك تكون أكثر أوقات اليوم تركيزا، مع ضرورة أخذ قيلولة خلال الظهيرة ليستعيد الطالب نشاطه وتركيزه بعد ساعات القيلولة.

ارتداء الملابس القطنية ضروري

وأشار «شلش» إلى أنه يكثر الطلاب من ارتداء البنطلونات الجينز، والتي حذر منها أخصائي التغذية، مؤكدا أنها تشعر الطالب بارتفاع درجة حرارة جسده وتجعله فاقدا للتركيز بسبب ذلك، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والإكثار من شرب المياه لترطيب الجسم وكذلك أكل الفاكهة.

وأوضح أن ترطيب الجسم من الخارج لا يقل أهمية عن ترطيبه من الداخل من خلال السوائل وذلك عن طريق غسل اليدين والوجه، وكذلك الاستحمام أكثر من مرة يوميا.