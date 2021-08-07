أوصى الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية، بمعمل المناخ الزراعي بوزارة الزراعة، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خلال الموجة الحارة التي تمر بها البلاد حاليا، مشيرا إلى ضرورة البقاء في المنزل حال عدم وجود سبب يستدعي الخروج، وحال عدم وجود مكيفات هواء في المنزل يجب التهوية الجيدة خلال ساعات الليل وحتى الحادية عشر صباحا بفتح النوافذ جيدا، وبعد ذلك يتم إغلاقها طيلة فترة الظهيرة وحتى قبل غروب الشمس، وتشغيل المراوح، مؤكدا أن إغلاق النوافذ طيلة فترة النهار يحافظ على الهواء الرطب في المنزل ويمنع دخول الساخن بدلا منه.

لو معندكش تكييف في البيت.. كيف تتعامل مع درجة الحرارة المرتفعة؟

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أنه للتغلب على عدم وجود تكييف في المنزل يجب ارتداء ملابس قطنية، لأنها تساعد على وصول الهواء إلى الجسم بشكل أفضل من الحرير أو البوليستر الذي يحبس الحرارة داخله، وكذلك العرق، كذلك يجب الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه طوال الوقت للحفاظ على جسدك رطبًا، خاصة قبل النوم، كذلك يجب إطفاء المصابيح التي لا تحتاجها، لأن المصابيح تزيد حرارة الغرفة، والحد من استخدام البوتاجاز قدر الإمكان لأنه يرفع درجة حرارة المنزل كله، وأيضا عدم القيام بأي مجهود بدني كبير يساعد على رفع درجة حرارة الغرفة.

وأكد أبو المعاطي أن موجة الحر في مصر مستمرة حتى نهاية أغسطس، إلا أنه بداية من غدا الأحد ستنكسر الموجة شديدة الحرارة، لتعاود الارتفاع مرة أخرى الأربعاء المقبل، موضحا أنها ستكون في مستوى 42 درجة مئوية، إلا أن الرطوبة النسبية ستكون مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن الحرارة المرتفعة مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الحالي، وبعدها يمكن أن تنخفض إلى المعدلات الطبيعية لأقل من 40 درجة.