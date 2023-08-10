«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6%

سجلت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم، ارتفاعًا جديدًا بنسبة 6%، ليبلغ 480 دولارًا لكل 1000 متر مكعب.

وذكرت بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينغ» في لندن، أنّ هناك ارتفاعًا في أسعار الغاز بنسبة 6%، لكنه ليس بنفس وتيرة أمس، الذي قفزت فيه الأسعار فجأة بنسبة 40%، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك الروسية».

وأوضح مؤشر «تي تي إف» الهولندي، وهو المؤشر الأهم في أوروبا، خلال افتتاح العقود الآجلة «فيوتشرز» لشهر سبتمبر المقبل، أنّ التداول عند 446.5 دولار (بانخفاض بنسبة 1.4%).

وشهدت أسعار الغاز، أمس، أعلى مستوياتها لأول مرة منذ 21 يونيو الماضي، وتجاوزت حاجز 450 دولارًا، وارتفعت خلال التداولات لنحو 500 دولار.