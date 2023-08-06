تضرر 5.6 مليون شخص وتوقف خدمة الغاز بسبب زلزال الصين فجر اليوم

ضرب زلزال فجر اليوم الأحد شرق الصين نتج عنه هدم منازل وجرح ما لا يقل عن 21 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات، ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.5 درجة بالقرب من مدينة بيتشو، على بعد حوالي 300 كيلومتر 185 ميلا، جنوب العاصمة الصينية بكين، الساعة 2:33 صباحا، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية القوة بـ5.4 درجة.

سكان يزهو يجلسون على الأرصفة في ظلام الفجر

وأفادت محطة تلفزيون الصين المركزية الحكومية ووسائل إعلام أخرى أن الزلزال أدى إلى انهيار 74 منزلا وإصابة 10 أشخاص، فيما أظهر البث التلفزيوني سكان يزهو وهم يركضون في الهواء الطلق بعد الزلزال، كما ظهر بعضهم يجلسون على الأرصفة في ظلام الفجر، وأظهر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي قطع من الطوب سقطت من جدران متصدعة.

توقف خدمة الغاز وتضرر 5.6 مليون شخص من الزلزال

وقالت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، إنه يجري فحص خطوط القطارات بحثًا عن أضرار محتملة، فيما قالت CCTV إن خدمة الغاز توقفت في بعض المناطق بسبب الأضرار التي لحقت بالأنابيب، ويبلغ عدد سكان مدينة يزهو والمنطقة المحيطة التي تديرها المدينة حوالي 5.6 مليون شخص، وفقًا لموقع حكومة المدينة على الإنترنت.

الزلزال على بعد نحو 10 كيلومترات أي ستة أميال تحت السطح

كان مركز الزلزال على بعد نحو 10 كيلومترات أي ستة أميال تحت السطح، وفقًا لشبكة الـ إيه بي سي نيوز نقلًا عن مركز السيطرة على الجليد، وأشارت الشبكة الأمريكية إلى تصريح لـ أبرو باريس، الجيوفيزيائي في المركز القومي لمعلومات الزلازل التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي: «كلما اقترب الزلزال من السطح ، كلما شعرت به أقوى».