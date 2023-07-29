متحدث «الوزراء»: ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى سحب كبير وغير مسبوق من الغاز  

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن احتياطي مصر من الغاز آمن وكبير ويصل إلى 2.1 تريليون متر مكعب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتوقع أحد في العالم أن الصيف يأتي بهذا الشكل وخاصة خلال شهر يوليو.

نادر سعد: حرارة غير مسبوقة خلال الصيف الجاري

ولفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن شهر يوليو 2022 تشابه في يوليو الحالي في 3 أيام متفرقة وبالتالي كان استخدام الطاقة منخفض عن العام الحالي.

وأكد أزمة ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى سحب كبير وغير مسبوق من الغاز المتوجه لمحطات الكهرباء، وأثر ذلك على ضغط الغاز ونتج عنه الأزمة التي نعيشها حاليا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد عالميا، فإن شهر أغسطس لن يقل حرارة عن الشهر الجاري إن لم يكن أكثر سخونة.

أسباب وقف تصدير الغاز

وأردف أنه تم عمل مزيج من المازوت والغاز لاستخدامه في محطات الكهرباء لتوفير الغاز بسبب ارتفاع أسعاره في أوروبا خلال الشتاء الماضي، مقابل انخفاض المازوت ولكن الأمور انعكست حاليا وبات الغاز غير مشجع للتصدير وارتفع سعر المازوت.

وشدد السفير نادر سعد، على أن الغاز متوفر في مصر ولكن هناك طاقة قصوى للإنتاج يوميا لا يمكن الزيادة عنها لأمور فنية.