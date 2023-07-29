الحكومة تكشف حقيقة انخفاض إنتاج الغاز في حقل ظهر

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة انخفاض إنتاج الغاز بحقل ظهر، موضحا أن الانخفاض أمر عادي بالنسبة للحقول مع مرور الوقت على بدء الإنتاج لأول مرة.

الحقول والاستكشافات الجديدة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحقول والاستكشافات الجديدة عوضت انخفاض الإنتاج في حقل ظهر.

حقل ظهر

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نسبة الانخفاض في الحقول العالمية للغاز تبلغ 15% ولكن النسبة في حقل ظهر منخفضة جدا وقياسية بالنسبة لما يحدث في العالم، وذلك نتيجة الإدارة الجيدة لهذا الحقل.

زيادة الإنتاج من الغاز

وشدد نادر سعد، على استحالة زيادة الإنتاج من الغاز من حقل ظهر عن الكميات المحددة يوميا، لأن زيادتها يعني تقليل العمر الافتراضي للحقل.