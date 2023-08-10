«التنشيط السياحي» تنظيم فعالية للأطفال بقصر الأميرة خديجة في حلوان

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رمسيس، فعالية توعوية بقصر الأميرة خديجة بحلوان لـ35 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاما من رواد القصر، بالتعاون مع قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وتأتي الفعالية في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتعزيز الوعي السياحي والأثري لفئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية.

وزارة السياحة

ومن جانبها، أوضحت مها جلال عيد، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنّ الفعالية تعد الأولى في سلسلة الفعاليات التي سيتم تنظيمها بين الهيئة وقصر الأميرة خديجة بحلوان خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنّ هذه الفعالية تضمنت ندوة توعوية وعرض بانورامي للحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

وأشار أحمد محيي، مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنّ الندوة التوعوية شهدت إلقاء الضوء على مفهوم السياحة وأهميتها والأنماط والمنتجات السياحة المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، كما تم تسليط الضوء على السياحة الاستشفائية وخاصة في مدينة حلوان حيث كانت واحدة من أهم أماكن السياحية الاستشفائية، وجرى توزيع بعض المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بمصر لإثراء معلومات الأطفال السياحية.