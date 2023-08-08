«إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين خطوة مهمة لترويج السياحة

قالت دانا مدحت موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى العلمين، إن مهرجان العلمين صنع حالة من البهجة والسعادة من الأنشطة والترفيه والتنوع الطربي والثقافي والشبابي.

مهرجان العلمين يقدم خدمات متنوعة

تابعت عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز» لفعاليات المهرجان، بأن هناك العديد من الخدمات التي تقدم من خلال هذا المهرجان من حفلات وترفية وتعليم، لافتة إلى التنظيم الباهر للمهرجان وتحول العلمين إلى نقطة مهمة في العالم كله وجاذبة للجماهير.

مهرجان العلمين خطوة مهمة لترويج السياحة

أضافت موفدة قناة «إكسترا نيوز»، أن العديد من خبراء السياحة والاقتصاد يرون أن المهرجان خطوة مهمة لترويج السياحة.