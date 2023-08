وزير السياحة يبحث مع سفير الهند في القاهرة سبل دعم التعاون المشترك

عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند في القاهرة، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستويين السياحي والأثري.

وحضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير أجيت جوبتيه، كما أكد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والهند وعلاقات التعاون ولاسيما في مجال السياحة والآثار.

السياحة تسهم في تحقيق التقارب بين الشعوب

كما أشار الوزير إلى أن السياحة تسهم في تحقيق التقارب بين الشعوب، مؤكداً أن مصر ترحب بجميع السائحين من كل الجنسيات، ومن بينهم الوافدين من دولة الهند للاستمتاع بالآثار والحضارة المصرية العريقة إلى جانب التعرف على الأماكن السياحية الخلابة والشواطئ المشمسة.

كما أشار «عيسى» إلى الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر، معرباً عن تفاؤله وتطلعه لتحقيق مزيد من الزيادة في هذه الحركة، مؤكداً على أن السوق الهندي يعد من الأسواق الرئيسية التي تهتم بها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه.

ومن جانبه، أكد السفير على أن السائح الهندي شغوف بالتراث والحضارة المصرية العريقة وأنه من المهتمين بالسياحة الثقافية، مشيرًا إلى رحلة الطيران المباشرة التي تم تسييرها منذ أيام بين مدينة القاهرة والعاصمة الهندية نيودلهي، إضافة إلى وجود رحلات طيران مباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة مومباي.

زيادة الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر

وتناول اللقاء بحث آليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى المقصد السياحي المصري، حيث تم الإشارة إلى الفعالية التي ستنظمها السفارة الهندية بمصر بمقر السفارة منتصف الشهر الجاري لتشجيع السياحة البينية بين البلدين، حيث تعد هذه الفعالية أولى الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة.

كما سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري تنظيم قافلة سياحية «Roadshow» في دولة الهند، إلى جانب مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المعرض السياحي «OTM»، والمقرر إقامته بمدينة مومباي بدولة الهند في فبراير القادم.

وتطرق اللقاء أيضاً للإشارة إلى الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة في 18 سوقا من الأسواق المستهدفة والتي من بينها السوق الهندي، حيث تضمنت هذه الحملة فيلم ترويجي تحت شعار «Your Expectation are History»، إضافة إلى إطلاق عدد من الأفلام الدعائية بالسوق الهندي للترويج والتسويق لمنتج السياحة الثقافية منها الفيلم الدعائي «200 Years of science in the making»، والفيلم الترويجي القصير عن اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والذي يبرز الشهرة الكبيرة للملك توت عنخ آمون حول العالم.

تعظيم السياحة البينية بين البلدين

كما تم التأكيد على أهمية تضافر جميع الجهود لتعظيم السياحة البينية بين البلدين، والتواصل المباشر بين منظمي الرحلات بالهند وتنظيم فرق عمل بينهم وبين نظرائهم المصريين.

جدير بالذكر أن ناريندا مودي رئيس وزراء الهند قام بزيارة رسمية إلى مصر خلال شهر يونيو الماضي، حيث زار على هامشها منطقة أهرامات الجيزة، ومسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز.

كما استقبلت مدينة شرم الشيخ في يناير الماضي أول رحلة طيران مباشرة قادمة من الهند لمطار شرم الشيخ بغرض "سياحة حفلات الزفاف" في إطار استحداث هذا النمط السياحي والترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف وجذب رواده إلى مصر.