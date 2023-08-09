مصاريف كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.. والأوراق المطلوبة

يرغب طلاب الثانوية العامة في معرفة مصاريف كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة للالتحاق بها، كونها لها مستقبل في سوق العمل.

وتضم كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر تخصصات متنوعة، وتبدأ المصاريف من 1200 جنيه للبرنامج العربي، و5500 للبرنامج المميز للغات، ومن المتوقع أن تصل 7000 آلاف جنيه هذا العام لبرنامج اللغات.

وأوضح مصدر بجامعة الأقصر أنه من المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة الجامعة مصاريف كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، وإعلانها رسميا من خلال جلسة للمجلس الأسبوع الجاري.

الأوراق المطلوبة لكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6 - توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها

9- بطاقة الترشيح للكلية.

وفقا للموقع الرسمي لكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، فإن نظام الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة، وتضم الكلية ثلاثة أقسام وهي: الفنادق والإرشاد والدراسات السياحية.