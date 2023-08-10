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«القومي للحوكمة» تبحث التعاون مع المدرسة الوطنية في باكستان

كتب:

وليد عبد السلام
02:47 م | الخميس 10 أغسطس 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وفد رفيع المستوى من المدرسة الوطنية للسياسات العامة بباكستان، ضم مجموعة من كبار مسؤولي الحكومة الباكستانية من مختلف القطاعات، برئاسة أمبرين رضا، مساعد وزير بالمدرسة الوطنية للسياسات العامة.

برامج تدريبية على أعلى مستوى

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورؤيته ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، والشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى.

تعزيز مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة

واستعرضت الدكتورة شريفة شريف، دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، إضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

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