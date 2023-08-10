سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس بمحلات الصاغة.. «اعرف وصل كام»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر بمختلف محلات الصاغة استقراراً، وهو العيار الأكثر شيوعاً داخل السوق المصرية، حيث لم يشهد تغييرا منذ فترة لكن يختلف سعره من مكان لآخر بحسب المصنعية.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، والأعيرة المختلفة قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وذلك فقاً لآخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية 2474 جنيهاً للشراء، وهو العيار الأكثر نقاءً بين جميع الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات الصباحية 2165 جنيهاً للشراء، وهو العيار الأكثر شيوعاً بين المواطنين داخل السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية 1856 جنيهاً للشراء، كما سجل عيار 14 اليوم 1443 جنيهاً للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2268 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في التعاملات الصباحية 17320 جنيهاً للشراء، ويزن الجنيه 8 جرامات من الذهب عيار 21.