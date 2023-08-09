سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة المصرية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، عند مستوى 2155 جنيهاً، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في محلات الصاغة المصرية، عند مستوى سعري 2463 جنيهاً.

ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية، وتحديداً سعر جرام الذهب عيار 21 :

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 استقرارا عند مستوى 2155 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في محلات الصاغة المصرية 2463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بمحلات الصاغة 1847 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا عند 2258 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 وقت كتابة التقرير 1437 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة 1231 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل الجنيه الذهب إلى 17 ألفًا و240 جنيها.