أسعار الذهب اليوم الخميس 10-8-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 10-8-2023 في مصر استقرارا ملحوظا، وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية 2463 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في بداية التعاملات 2155 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس ببداية التعاملات 1847 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سجل 1437 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2258 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 17240 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مختلف المحلات حسب ما يضعه التجار من أسعار إضافية للمصنعية والضريبة على أسعار الذهب المعلنة.