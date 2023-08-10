استقرار ملحوظ في أسعار الذهب بمصر رغم تحركات الأسواق العالمية

سادت حالة من الاستقرار في أسواق الذهب بمصر، اليوم الخميس، في ظل تحركات طفيفة بالأسعار، حيث واصلت الأسواق المحلية تجاهل تحركات أسعار الذهب بالأسواق العالمية، سواء في الصعود أو الهبوط، بسبب تأثر أسعار المعدن الأصفر بعوامل التسعير المحلية، وفق تقرير لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً، اليوم الخميس، وقت كتابة التقرير، 2160 جنيهاً للجرام، وهو نفس سعر افتتاح جلسة أمس الأربعاء، التي شهدت تحركات طفيفة على مدار اليوم، بينما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس، 17280 جنيهاً.

ولم تتأثر أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالانخفاض الكبير الذي طرأ على الأسواق العالمية أمس الأربعاء، وذلك في ظل استمرار تأثر السوق بعوامل التسعير المحلية، وعلى رأسها استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي يُستخدم في تسعير الذهب.

تراجع في الطلب على الذهب

وتشهد أسواق الذهب المحلية، في الوقت الراهن، تراجعاً في الطلب على المعدن الأصفر، في ظل انخفاض السيولة النقدية، وارتفاع المعروض من الذهب، بسبب مبادرة «زيرو جمارك» على واردات الذهب، والتي ساعدت في ضخ قرابة 600 كيلوجرام من الذهب الوارد من الخارج.

ويستمر الترقب في الأسواق المحلية، في ظل توقعات كثير من الخبراء بإمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه، مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، في سبتمبر المقبل.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 36.5% خلال شهر يوليو الماضي، على المستوى السنوي، وكانت قراءة شهر يونيو السابق بنسبة 35.7%، بينما على المستوى الشهري، فقد تراجع التضخم إلى 1.9% في يوليو، من 2.1% خلال يونيو.

وقام البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 19.25%، من أجل العمل على تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية عن تراجع العجز الكلي في موازنة 2022/ 2023، ليصل إلى 6%، مقارنة مع موازنة 2021/ 2022 بنسبة 6.1%، وأشار وزير المالية إلى أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف، والآثار التضخمية التي نتجت عن ذلك، لكانت الأرقام أفضل من ذلك بكثير.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

وانخفضت أسعار الذهب الفورية يوم أمس، لتكسر مستوى الدعم الثانوي عند 1925 دولاراً للأونصة، لتصل إلى أدنى مستوى عند 1914 دولاراً للأونصة، على حدود منطقة الدعم الرئيسية، بين 1910 و1900 دولار للأونصة.

ويتوقف انعكاس حركة الذهب لأعلى، أو استمرارها في التوغل نزولاً دون منطقة الدعم الرئيسية، على بيانات التضخم الأمريكية، التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق يوم الخميس، حيث أن الانعكاس لأعلى قد يدفع الذهب إلى المستوى 1925 دولاراً من جديد، وبعدها الوصول إلى المستوى 1930 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً، واصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، حركته في نطاقات ضيقة، بين 2175 و2150 جنيهاً، قبل أن يكسر هذه المنطقة لأسفل، ليصل إلى مستوى بين 2130 و2120 جنيهاً للجرام، والتي يراها البعض مناسبة للشراء.