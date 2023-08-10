أعلنت مديرية التربية والتعليم تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية في محافظة الإسماعيلية للمرحلة الثانية بعد تخفيض تنسيق بعض المدارس لطلاب الإعدادية من 5 إلى 10 درجات لاستكمال الصفوف، فيما أنهت المديرية تنسيق الثانوية العامة لطلاب الاعدادية بعد اعتماده من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

تنسيق الدبلومات الفنية

وشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة الإسماعيلية، الآتي:

تحديد 240 درجة لمدرسة تكنولوجيا المعلومات.

230 درجة كحد أدنى و217 درجة لمدرسة المعدات الثقيلة.

210 درجة كحد أدنى للأقسام الميكانكية.

225 درجة لأقسام المعدات الثقيلة و220 كحد أدني لها.

217 درجة لمدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الفنية و212 درجة كحد أدنى.

كما حدد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة الإسماعيلية القبول في بقية المدارس كالآتي:

210 درجة لمدرسة الزخرفية بنات و200 درجة كحد أدنى للقبول في المدرسة.

200 درجة للقبول في مدرسة السلام الزخرفية بنين و190 درجة كحد أدنى للقبول.

حدد 195 درجة للمدرسة المعمارية بحد أدنى 185 درجة.

210 درجة لمدرسة أبوصوير الصناعية.

205 لمدرسة القصاصين الصناعية.

187 درجة لمدرسة التل الكبير الصناعية.

195 درجة لمدرسة فايد الصناعية.

194 درجة لمدرسة القنطرة شرق الصناعية.

182 درجة لمدرسة القنطرة غرب الصناعية بنين.

210 درجة لمدرسة القنطرة غرب الصناعية بنات.

181 درجة للمدرسة التجارية المشتركة للفتيات و172 درجة للبنين.

178 درجة لمدرسة طلعت حرب التجارية بنين.

179 درجة لمدرسة الثانوية التجارية بنات القديمة.

188 درجة لمدرسة أبو عطوة التجارية بنات.

185 لمدرسة صلاح النجار التجارية بنين.

214 لمدرسة التل الكبير التجارية.

170 درجة لمدرسة الشهيد حسن ربيع التجارية بنين.

165 درجة لمدرسة الشهيد طيار محمد فؤاد بمدينة فايد.

197 درجة لمدرسة القنطرة التجارية بنين.

180 درجة لمدرسة أبو خليفة التجارية.

160 درجة لمدرسة القنطرة شرق التجارية.