تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية في محافظة الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية، بعد اعتماده من محافظة الدقهلية سواء التجاري أو الفني أو الزراعي أو الفندقي، إذ يجرى التقديم إلكترونيا.

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب الإعدادية

وأوضح في بيان صحفي أنه جرى إعلان تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة الدقهلية أمام طلاب الشهادة الإعدادية، إذ يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة التنسيق من أجل التقديم للمدارس الخاصة بالدبلومات الفنية في الدقهلية.

وأشار شعبان إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 في محافظة الدقهلية لطلاب الشهادة الإعدادية جاء كالآتي:

- الدبلوم الفني الصناعي:

الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجات.

الخدمات نظام 3 سنوات 165 درجة.

- الدبلوم الفني الزراعي:

الثانوي الزراعي في مدرسة المنصورة الزراعية، وطلخا الزراعية، وبلقاس الزراعية، وميت غمر الزراعية بـ185 درجة.

الثانوي الزراعي في مدارس دكرنس والسنبلاوين، والربع بتمي، وهرماس رضوان بني عبيد، والرياض، والمنزلة بـ170 درجة.

خدمات نظام 3 سنوات 140 درجة

- الدبلوم الفني التجاري:

مدارس التجاري نظام 3 سنوات بـ170 درجة.

التجاري خدمات نظام 3 سنوات بـ140 درجة.

- التعليم المزدوج:

صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة

التبريد والتكييف 220 درجة

تركيبات كهربية 200 درجة

فندقي مزدوج 175 درجة

- الدبلوم الفني الفندقي:

نظام 5 سنوات في مدارس المنصورة، ونبروه والسنبلاوين بـ235 درجة.

نظام خدمات في مدارس المنصورة، ونبروه، والسنبلاوين بـ175 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

واعتمدت محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 بمحافظة الدقهلية 2023، إذ وصلت نسبة النجاح 80% لتصبح نسبة النجاح بشكل عام في الشهادة الإعدادية 97.3%.