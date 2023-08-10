تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي.. اعرف موعد انطلاقه

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي، منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، ويبحث طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن موعد بدء التنسيق لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لهم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

ويضم موعد بدء وانطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي، أيضا الشعب المختلفة كالتالي:

- تنسيق تجارى ثلاث سنوات.

- تنسيق زراعي ثلاث سنوات.

- نسيق دبلوم سياحة 3 سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

وينطلق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني، ثم ينطلق أيضا تنسيق دبلوم صناعي خمس سنوات، تنسيق تجارى خمس سنوات، تنسيق زراعي خمس سنوات، بالإضافة إلى تنسيق المعاهد المتوسطة.

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

وتتعدد الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، ومنها:

- كليات «التجارة وبرنامج التعليم التبادلي» من جميع الشعب.

- المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء.

- المعاهد التابعة لوزارة الصحة، ومنها: «الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج».

- المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات، ومنها: «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي».

- الكليات التكنولوجية.

- المعاهد الفنية التجارية وتتواجد في: «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج».

- المعاهد الفنية التجارية: يتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.