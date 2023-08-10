تنسيق الدبلومات الفنية في محافظة كفر الشيخ.. يبدأ من 140 درجة

يرغب طلاب الإعدادية بكفر الشيخ في معرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024، خاصة بعد النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بالتعليم الفني «زراعي، تجاري، فندقي، صناعي، تعليم مزدوج»، من 5 لـ20 درجة، حسب احتياجات المدارس لتُناسب الكثافة المقترحة للطلاب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة كفر الشيخ بعدد من المدارس بعد أنّ جرى تخفيض تنسيق القبول بها.

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم فإنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- مدرسة دسوق الزراعية المشتركة من 195 درجة لـ190 درجة.

- مدرسة كفر الشيخ الثانوية الزراعية المشتركة من 210 درجة لـ200 درجة.

- مدرسة كفر الشيخ الزراعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ180 درجة.

- مدرسة كفر الشيخ المعمارية العسكرية بنين من 185 درجة لـ180 درجة.

- مدرسة الشهيد خالد السواحلي الصناعي بكفر الشيخ من 165 درجة لـ160 درجة.

- مدرسة بيلا الصناعية العسكرية بنين من 185درجة لـ180 درجة.

- مدرسة بلطيم الصناعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ180 درجة.

- مدرسة الحامول الصناعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ180 درجة.

- مدرسة مصنع السكر الصناعية العسكرية بنين من 180 درجة لـ175 درجة.

- مدرسة إصلاح شالما الصناعية بنات من 170 درجة لـ165 درجة.

- مدرسة بيلا الصناعية بنات من 165 درجة لـ160 درجة.

- مدرسة سيدي غازي الثانوية الفندقية من 200 درجة لـ190 درجة.

- التعليم الثانوي التجاري 3 سنوات من 155 درجة لـ145 درجة.

- مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات «تعليم مزدوج» من 160 درجة لـ140 درجة.

- مدرسة قلين الصناعية بنات «تعليم مزدوج» من 160 درجة لـ140 درجة.

- مدرسة بيلا الصناعية بنات «تعليم مزدوج»، من 155 درجة لـ140 درجة.

- مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنين «تعليم مزدوج»، من 190 درجة لـ180 درجة.

- مدرسة دسوق الصناعية بنين «تعليم مزدوج»، من 190 درجة لـ180 درجة.

- مدرسة قلين الزراعية «تعليم مزدوج»، من 150 درجة لـ140 درجة.

- مدرسة كفر الشيخ الزراعية «تعليم مزدوج»، من 150 درجة لـ140 درجة.

- مدرسة بيلا الزراعية «تعليم مزدوج»، من 150 درجة لـ140 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ النزول بالحد الأدنى بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة كفر الشيخ جاء ذلك بناءً على رغبة أولياء الأمور، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكداً أنّ الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشيراً إلى أنّه يجرى الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.