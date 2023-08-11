موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. 108 آلاف طالب يسجلون رغباتهم

اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، على أن يتم الكشف عن نتيجة الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة الاثنين المقبل، حيث بلغ عدد الذين سجلوا 108 آلاف طالب.

انطلاق تنسيق المرحلة الثانية منتصف الأسبوع المقبل

وقال الوزير الدكتور أيمن عاشور إنّ عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 108 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024، مؤكدا جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

من ناحيته، قال السيد عطا، المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إن موقع التنسيق الإلكتروني استقبل رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى مساء أمس، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر الموقع.

وأكد عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التى أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتاً إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجهًا الطلاب بمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضحت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، إنّ اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد تنسيق الكليات 2023 لفرز رغبات الطلاب المسجلين للمرحلة الأولى، وتحديد الأعداد المقرر قبولها فى الكليات، والوقوف على الحدود الدنيا.