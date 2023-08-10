تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024.. توقعات بانخفاض الحدود الدنيا

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإعلان عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، سيكون بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للكليات الحكومية، مؤكدة أن تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 يتم وضعه ضمن قواعد وضوابط يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

وتابعت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، أن توقعات تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 تشير إلى احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للقبول بها، بعدما كشف تحليل شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة عن احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للتقدم بمختلف الكليات سواء الخاصة أو الأهلية، وأن الاستعدادات تمت على قدم وساق لأعمال التنسيق.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024.. نموذج استرشادي

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات الحكومية المقرر لها أن تظهر خلال 72 ساعة من الآن، وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية 2022 كنموذج استرشادي وهو:

- %82 لكليات الطب البشري

- %80 لكليات الطب الأسنان

- %78 لكليات العلاج الطبيعي

- %74 لكليات الصيدلة

- %70 لكليات الطب البيطري

- %68 لكليات الهندسة

- %62 لكليات العلوم الحاسب

- %55 لباقي الكليات والتخصصات العلمية والأدبية