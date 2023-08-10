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آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة في أسيوط

كتب:

هدير محمود- حسن عبد النعيم
10:46 م | الخميس 10 أغسطس 2023
كنيسة السيدة العذراء مريم الملكة بجبل درنكة في أسيوط

كنيسة السيدة العذراء مريم الملكة بجبل درنكة في أسيوط

أطلقت كنيسة العذراء الملكة بديرها في درنكة التابعة لمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، مبادرة لتخفيض أسعار المأكولات والمشروبات داخل الكنيسة وذلك في إطار احتفالات السنوية دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بصيام العذراء، الذي يوافق الفترة من 7 إلى 22 أغسطس من كل عام.

توافد الأقباط على الكنيسة خلال احتفالات صيام العذراء مريم بأسيوط

وتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة داخل دير العذراء الملكية بجبل درنكة طوال فترة الاحتفالات بصيام العذراء مريم، وذلك لأداء صلوات القداسات الإلهية والمشاركة فيها والتبارك بالقدسية خلال الصيام، حيث أطلق أسقف كنيسة العذراء الملكية بدرنكة مبادرة لتخفيض أسعار المأكولات والمشروبات داخل الكنيسة طوال أيام فترة الصيام والاحتفالات. 

وترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط دورة يومية بالدير مع شمامسة الدير يحملون أيقونات السيدة العذراء مريم والسيد المسيح،  طوال شهر أغسطس، وتستمر حتى انتهاء فترة الصيام كل عام، مع إقامة قداسات بشكل يومي لترتيل مدائح وتراتيل العذراء خلال الاحتفال بصيامهم.

قائمة طعام ومشروبات مخفضة: من جنيه إلى 10 جنيهات

ووفقاً لبيان كنيسة العذراء الملكية بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، إنه تم إجراء تخفيضات هائلة طوال فترة إقامة الاحتفالات تخفيفاً على المواطنين القادمين من المحافظات المختلفة تحمل مصروفات الإعاشة داخل الكنيسة.

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بقلم هدير محمود- حسن عبد النعيم