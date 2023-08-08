خريطة أماكن الأوكازيون الصيفي بالمحافظات.. تخفيضات كبرى تصل لـ70%

بدأ الأوكازيون الصيفي 2023 في مصر، ويستمر لمدة شهر، ويقدم تخفيضات على أسعار ملابس الصيف للبنات والأولاد، وملابس المدارس ومستلزمات البيت والمفروشات والأجهزة الكهربائية، وكل السلع الاستهلاكية والمعمرة التي يحتاجها المنزل المصري.

وأعلن الإتحاد العام للغرف التجارية، عبر بيان له، عن وصول تخفيضات الأوكازيون الصيفي في محلات الملابس للبنات والأولاد والسلع الكهربائية والمفروشات، إلى 70%، وأن الأوكازيون مستمر لمدة شهر حتى دخول المدارس في شهر سبتمبر 2023.

استقبال طلبات المشاركة بالأوكازيون الصيفى بالمحافظات

وأعلنت الغرف التجارية بالمحافظات، عن استقبال طلبات التجار الراغبين بالاشتراك بالأوكازيون الصيفي، ليشمل مختلف المناطق التجارية في محافظات مصر، فضلا عن مشاركة العلامات التجارية، حيث تبدأ تخفيضات المحال التجارية من 50% بينما العلامات التجارية من 20%.

500 محل تشارك بالأوكازيون حتى الآن

وأعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ نحو 500 محلا تجاريا اشتركت حتى الآن في الأوكازيون الصيفي 2023، في المحافظات، ومن المستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 4 آلاف محل بنهاية الأوكازيون الصيفي على مستوى الجمهورية.

أماكن الأوكازيون الصيفي بالمحافظات

وأوضحت إدارة التجارة الداخلية بمدرية تموين سوهاج، في بيان لها، أن إدارة التجارة الداخلية مازالت تستقبل طلبت المشاركة بالأوكازيون، وأن المحال التجارية المشاركة حتى الآن معظمها بمنطقة القيسارية التجارية ومنطقة وسط البلد.

وفي محافظة الإسكندرية، قال المهندس محمود القلش، مدير إدارة الإعلام والإتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن نحو 75 محلا حتى الآن تقدمت للمشاركة بالأوكازيون الصيفي بمختلف مناطق الإسكندرية التجارية.

وفي محافظة المنيا، كانت أكثر المحال التجارية مشاركة بمنطقة معرض المنيا التجاري، وفي أسوان بالسوق السياحي وبشارع التلفزيون بمحافظة الأقصر.