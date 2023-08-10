«حماية المستهلك» ينشر تعليمات الإبلاغ عن مخالفات محال تخفيضات الأوكازيون

وزَّع جهاز حماية المستهلك، نشرة استرشادية على موقعه الرسمي، لإرشاد المواطنين بطرق إبلاغ الجهاز بشكاوى ومخالفات المحال التجارية في تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023، والذي انطلق يوم الاثنين 7 أغسطس ويستمر لمدة شهر كامل.

إبلاغ حماية المستهلك بمخالفات المحال

ووفقا لنشرة جهاز حماية المستهلك، فإنه يمكن لأي مواطن التواصل مع المسؤولين عن الشكاوى ضد أي معاملة شرائية، من خلال الطرق التالية:

- الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.

- تسجيل شكوى عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- إرسال شكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999.

- إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني من هنـــــا.

- إرسال شكوى عبر الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.

- إرسال شكوى عن طريق تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور من خلال الروابط التالية: اندرويد: اضغط هنا - ايفون: اضغط هنا

طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

تجدر الإشارة إلى أن فرق الضبطية القضائية تنتشر في الشوارع والميادين للرقابة على سير عملية تخفيضات الأوكازيون الصيفي، والتأكد من جدية التخفيضات المعروضة من المحال التجارية وخاصة محال الملابس الأكثر اشتراكا في الأوكازيون الصيفي.