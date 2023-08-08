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«التموين»: تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023 تصل لـ70%على السلع والمنتجات

كتب:

وفاء الصعيدي
03:52 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الأوكازيون في المحال التجارية - صورة أرشيفية

الأوكازيون في المحال التجارية - صورة أرشيفية

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وصول نسب تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023 لـ 70% في بعض المحال التجارية، التي اشتركت في التخفيضات منذ انطلاقه أمس الاثنين 7 أغسطس 2023.

نسبة تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنَّ هناك تخفيضات ملحوظة في المحال التي عرضت تخفيضاتها على السلع والمنتجات مع بداية أيام الأوكازيون الصيفي 2023، مؤكّدًا أنَّ لكل محل الحق في اختيار نسبة التخفيض المناسبة له وفقا لكمية البضائع التي يرغب في بيعها وتقديم تخفيضات عليها، مشددًا على أنَّ الأوكازيون الصيفي يتميز بتعدد أنشطة المحال المشاركة به ومنها محال الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والمفروشات والأجهزة المنزلية.

استخراج تصاريح الاشتراك في الأوكازيون

وأضاف «أبو الفضل»، في تصريح لـ«الوطن» أنَّ مديريات التموين على مستوى المحافظات لديها تعليمات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لسهولة استخراج تصاريح الاشتراك في الأوكازيون لكي ينضم أكبر عدد من المحال التجارية في تقديم تسهيلات للمواطنين على أسعار السلع والمنتجات.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.