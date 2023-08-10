سعر الدولار اليوم الخميس بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات بمختلف البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه، حيث سجل اليوم بالبنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

ونستعرض أسعار الدولار، اليوم، وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات التي أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية في نهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس للبيع 30.93 جنيه، ونحو 30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس للبيع 30.85 جنيه، ونحو 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

يبلغ سعر الدولار اليوم الخميس نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الخميس بلغ نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الخميس للبيع بلغ 30.95 جنيه، ونحو 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الخميس للبيع سجّل 30.95 جنيه، ونحو 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الخميس للبيع 30.95 جنيه، وللشراء نحو 30.85 جنيه.