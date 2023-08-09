سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم.. الأعلى شراء بـ30.90 جنيه

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ثبات سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية، حيث لم يشهد أي تغير منذ بداية التعاملات ليسجل في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ويبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مع ختام التعاملات 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويسجل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه شراء و30.90 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل بنك الإسكندرية، فسجل 30.85 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 30.75 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل ميد بنك 30.95 جنيه للبيع و30.88 جنيه للشراء.