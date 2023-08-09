تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-8-2023 في البنوك

يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-8-2023 في البنوك، ثباته المستمر منذ فترة طويلة في البنوك المصرية كافة، إذ بلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، فيما سجل سعر الدولار الأقل بيعًا 30.85 جنيه، وفقًا الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-8-2023 في البنوك، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- ويبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه شراء و 30.90 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- بينما يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه بالنسبة للبيع أما سعر الشراء وصل إلي 30.75 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

- وعن سعر الدولار في ميد بنك اليوم يسجل 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.