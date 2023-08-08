استقرار سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

يواصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، استقراره بكل البنوك المصرية، المستمر منذ بداية التعاملات صباح اليوم، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية، ليبلغ متوسط السعر في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، والبيع يسجل 30.93 جنيه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

يسجل سعر الدولار داخل بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في ختام التعاملات داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

يبلغ سعر الدولار في «ميد بنك» 30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فيسجل 30.88 جنيه.