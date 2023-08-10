عاجل.. تأثرت به مصر.. «البحوث الفلكية» يكشف تفاصيل زلزال قبرص

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل زلزال، موضحا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط.

وأوضح المعهد أن زلزال قبرص وقع إثر هزة الساعة 4 و16 دقيقة، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، وعمق 22 كم.

وأكد المعهد، أنه ورد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر في الأرواح والممتلكات.