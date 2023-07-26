رصد 11 هزة أرضية بسوريا بعد 24 ساعة من زلزال تركيا في أضنة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، في بيان رسمي له، عن تسجيل 11 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 6:28 من صباح اليوم 11 هزة أرضية، منها 9 هزات بعد زلزال تركيا في أضنة، تراوحت شداتها بين 2.2 و5.2 درجات على مقياس ريختر.

توابع زلزال تركيا.. تسجيل هزات أرضية غرب دمشق واللاذقية

وأضاف المركز إن المحطات سجلت أيضا هزة أرضية في شمال غرب دمشق بـ36 كم بقدر 1.8 درجة، وهزة جنوب غرب اللاذقية بقدر 1.6 درجة على مقياس ريختر، ضمن توابع زلزال تركيا.

زلزال تركيا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر

وضرب زلزال تركيا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء ولاية أضنة جنوب تركيا، حيث كانت أضنة إحدى المدن العشر المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.

آفاد: زلزال تركيا وقع في منطقة «قوزان»

ومن جهتها ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في بيان، أن زلزال تركيا وقع الساعة 08:44 بتوقيت أنقرة على عمق 11.27 كيلومترا، مشيرة إلى أن الزلزال وقع في منطقة «قوزان» التابعة لولاية أضنة، في حين لم ترد بعد أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

من جانبه، قال والي أضنة سليمان البان إن الزلزال لم يتسبب بأي أضرار وفقا للمعطيات الأولية، مشيرا إلى استمرار أعمال المسح في الولاية.