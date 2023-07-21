هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش بتركيا بقوة 4 ريختر

كشفت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4 درجات بمقياس ريختر، إذ ضرب هذا الزلزال مدينة كهرمان مرعش، التي وقع فيها الزلزال مطلع فبراير الماضي، على عمق 5.5 كيلومتر تحت الأرض.

هيئة الكوارث التركية تعلن تفاصيل الهزة الأرضية

وتابعت الهيئة، في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، بأن «الهزة كانت بقوة 4 درجات، ووقعت اليوم الخميس، عند الساعة 14:23 بالتوقيت المحلي، في مدينة البستان في ولاية كهرمان مرعش، على عمق 5.55 كيلو متر تحت الأرض».

وضرب قبل أيام أيضا، زلزال المنطقة نفسها، وحينها أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 15.32 بالتوقيت المحلي في منطقة البستان بمحافظة كهرمان مرعش وكان حينها على عمق 12.44 كيلومترا.

زلزال قوي يضرب سوريا وتركيا

وضرب تركيا وسوريا زلزال قوي في 6 فبراير شدته 7.7 على مقياس ريختر، وأدى إلى وفاة أكثر من 50 ألف شخص وسط إصابات بعشرات الآلاف ومساعدات مستمرة من قبل مختلف الدول المنضمة للأمم المتحدة مع الإعلان عن تنحية الخلافات السياسية جانبا مع النظام السوري الحاكم.