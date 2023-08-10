عاجل.. محاولة اغتيال فاشلة لوزير الدفاع اللبناني

وقعت محاولة اغتيال اليوم قبل قليل، ضد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إذ تعرض موكبه لإطلاق نار في منطقة الحازمية ولكن تم نقل الوزير بسلامة إلى منطقة آمنة.

ماذا حدث؟

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الوزير بخير ولم يصاب بأي أذى، بينما أصيبا سيارته نتيجة إطلاق النيران عليها.

مكان محاولة الاغتيال

ووقعت المحاولة الخاصة بالاغتيال في منطقة جسر الباشا على بعد 7 كيلومتر جنوب العاصمة اللبنانية بيروت .