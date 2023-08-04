محلل سياسي: مصر دعت الفرقاء في لبنان إلى إعلاء المصلحة الوطنية

قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن الحل في لبنان صعب وليس مستحيلا، والوضع قبل اتفاق الطائف كان أصعب، فكل طائفة كانت لها مرفأ ومطار وعلماء دين يفتون لها وميليشيا عسكرية.

دويلات داخل لبنان

وأضاف «الرز»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أنه كانت 5 طوائف أساسية في لبنان كل طائفة منها لها هذا الأمر، فكانت عبارة عن دويلات حتى الجيش اللبناني لم يكن موحدا وكانت الأولوية متوزعة على الطوائف.

وأشار إلى أن الحل العربي وأعاد كل هذه الأمور، وتوحيد الجيش وحل الميليشيات، والمسألة الآن تحتاج إلى جهد عربي أكبر لحل الأزمة اللبنانية، والعرب يفهمون لبنان تماما، المسؤولون العرب خاصة في الخليج ومصر، يعرفون حقيقة المسألة اللبنانية.

دعوة الرئيس السيسي للفرقاء اللبنانيين

ولفت إلى أن لبنان لم ينس الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما استقبل قائد الجيش ورئيس مجلس النواب اللبناني منذ عامين تقريبا، وتصريحه ودعوته إلى الفرقاء اللبنانيين لكي يعلوا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة هذه العبارة فيها الكثير من الأمور التي تظهر أن الدول العربية تفهم ما هو موجود في لبنان.