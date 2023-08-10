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«القاهرة الإخبارية»: عقوبات أمريكية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

كتب:

هانى حسن
03:26 م | الخميس 10 أغسطس 2023
الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة

الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة

أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، ومسؤولين لبنانيين آخرين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز» قبل قليل.

وغادر «سلامة» موقعه كحاكم لمصرف لبنان، بعد تكبد خسائر بلغت 76 مليار دولار أمريكي، فضلا عن انهيار الليرة اللبنانية بنسبة تصل إلى 98%.

دعاوى بالحجز على أموال وممتلكات رياض سلامة

ويواجه الحاكم السابق لمصرف لبنان دعاوى قضائية محلية، بالحجز على أمواله وممتلكاته، حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية في لبنان وأوروبا بحقه، تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه منصب حاكم البنك المركزي اللبناني، لثلاثة عقود.

في غضون ذلك، تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، القاضية هيلانة إسكندر، اليوم الخميس، بطلب توقيف بحق رياض سلامة. 

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