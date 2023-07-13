ضبط مواد مخدرة بحوزة تشكيل عصابي عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بالإتجار فى المواد المخدرة، مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم، وحال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل، فقفز أحدهم في النيل محاولاً الهرب، حيث لقي مصرعه وتم انتشال جثمانه.

كما تم ضبط 4 عناصر إجرامية، وبحوزة أحدهم بندقية آلية، خزينتين، وعدد من طلقات لذات العيار، وضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، 2 بندقية آلية، 6 خزائن، وعدد من الطلقات لذات العيار.