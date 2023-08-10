«سقيا» أحدث مبادرات حياة كريمة لمواجهة الحر.. توزيع المياه في الشوارع (صور)

قامت مؤسسة حياة كريمة، بإطلاق مبادرة سقيا، أحدث مبادراتها في كل المحافظات، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة هذه الأيام، ويقوم متطوعو حياة كريمة بتوزيع كراتين المياه على المواطنين في شوارع المحافظات.

مبادرة سقيا من حياة كريمة

وقالت حياة كريمة إن مبادرة سقيا هي أحدث المبادرات التي تقوم بها المؤسسة ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات المتنوعة في كل القطاعات، موضحة في منشور عبر صفحتها على «فيس بوك»: «دي أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا في ظل الجو الحار والرطوبة في الشوارع، متطوعونا في مؤسسة حياة كريمة ما شاء الله عليهم، في أي وقت أيديهم في أيدينا».

متطوعو حياة كريمة يوزعون المياه في الشوارع

وأشارت حياة كريمة خلال التعريف بمبادرة سقيا إلى الحديث الشريف الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَيَّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ»، لافتة إلى الدور الفعال الذي يقوم به متطوعو حياة كريمة في مختلف المبادرات التي تطلقها المؤسسة، وحتى في أصعب الأوقات وأشدها حرارة، إذ يقوم المتطوعون في مبادرة سقيا بتوزيع المياه على الناس في الشوارع ومختلف المحافظات.