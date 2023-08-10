جهود «حياة كريمة» في أسيوط.. 35 مشروعا بينهما مجمع خدمات بتكلفة 10 ملايين جنيه

شهدت محافظة أسيوط، طفرة حضارية بسبب الجهود الكبيرة التي بذلتها مبادرة حياة كريمة في قرى المحافظة، حيث اهتمت المبادرة الرئاسية بأن تشمل مشروعاتها القطاعات الخدمية المختلفة من أجل توفير الجهد والوقت على المواطن البسيط.

مجمع خدمي بتكلفة 10 ملايين جنيه

ومن أبرز مشاريع المبادرة الرئاسية في محافظة أسيوط، هي المجمعات الخدمية التي تنشأها من أجل التخفيف عن المواطن، وآخرها المجمع الخدمي الذي أنشأته حياة كريمة في قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، والذي وصلت تكلفته إلى 10 ملايين جنيه.

ويتكون المجمع الخدمي من 3 طوابق «أرضي، وطابقيين علويين»، ويضم المجمع مركز تكنولوجي، وسجل مدني، ومكتب تموين، وشهر عقاري، ومقر الوحدة المحلية، ومكتب بريد، ومقر للمجلس المحلي، ومكتب تضامن اجتماعي، ما يهدف إلى تقديم خدمة بجودة عالية للأهالي، إضافة إلى خدمات الشباك الواحد، والتي من شأنها التخفيف عن المواطن، الجهد والوقت.

35 مشروع مجمع خدمي في قرى أسيوط

وتعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على التوسع في إنشاء المجمعات الخدمية في قرى محافظة أسيوط التابعة للمبادرة، والتي تصل إلى 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، في 149 قرية، بإجمالي 7 مراكز من مراكز أسيوط، بهدف دعم خطة الدولة في التخفيف عن المواطن الأكثر احتياجا.

يذكر أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن المصري البسيط، وتعمل على تحقيق طفرة حضارية في الريف المصري، منذ تدشينها في عام 2019.