«مستثمري العاشر» تتعاون مع «المستثمرات العرب» لدعم مبادرة حياة كريمة

وقّعت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بروتوكول تعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية، التابعة لاتحاد المستثمرات العرب، دعما للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل توفير الخدمات اللازمة لصغار المستثمرين، وتوفير فرص العمل والتعاون في العديد من الأنشطة المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والتجتماعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين.

وقع البروتوكول، أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ممثلا عن الجمعية، والدكتورة هدى جلال يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، حيث أكدا حرصهما على المساهمة في تحقيق حياة الكريمة لجميع المواطنين من خلال تقديم مبادرات ومساهمات وطنية تتناغم مع جهود الدولة، من مشروعات قومية كبرى تهدف زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

حضر توقيع البروتوكول، أعضاء مجلس إدار الجمعية، على رأسهم الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمود سلطان، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للجمعية برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وأكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والممثل القانوني في توقيع البروتوكول، حرص جمعية المستثمرين على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في خدمة التنمية الاقتصادي وفتح مجالات أوسع لدعم الصناعة وتوفير فرص العمل.

وأوضحت الدكتورة هدى جلال يسي، أنّ البروتوكل يستهدف تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة في مجالات بدء وتطوير المشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.