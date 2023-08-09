محافظ المنيا: إنشاء وتجديد 207 مدارس بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جرى إنشاء وتجديد 207 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال ورفع كفاءة، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى 17 محطة معالجة جاري استكمالها، ومستشفيين على مساحة 5 أفدنة، والانتهاء من 32 مجمعا خدميا، وبعض الوحدات الصحية والإسعاف والحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.

تكثيف المتابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، حيث أكد محافظ المنيا، ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية، مع التركيز على تعزيز التعاون والجهود المشتركة لضمان تسليم المجمعات الخدمية في القرى المستهدفة بأسرع وقت ممكن، لتحقيق توفير الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي والمواطنين.

التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات البالغ عددها 3265 مشروعًا ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في 28 قطاعًا لخدمة القرى المستهدفة، التي تبلغ 192 قرية في 5 مراكز، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات وضمان انتهاء جميع المشروعات في المواعيد المحددة.

توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات

ووجه المحافظ بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خاصة بمحطات الرفع والمعالجة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي ستنفذ في 102 قرية في مركزي سمالوط وبني مزار.