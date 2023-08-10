وزير الشباب يوجه بضرورة تواجد المعد النفسي الرياضي بجميع الاتحادات

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتواجد المعد النفسي الرياضي بجميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تأهيلهم، من خلال برنامج المعد النفسي الرياضي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

صبحي: أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربا عن ثقته بأن هذا التوجه، الذي يتم بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام، ويساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.

المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي

وأضاف صبحي أن وزارة الرياضة، تنفذ حاليا المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي، الذي يهدف لتعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ المشروع مع عدد « 7 » اتحادات رياضية وهي «ألعاب القوى، رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، الجودو، الرماية، التايكوندو» إضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع المعد النفسي مع اللجنة البارالمبية برياضات «رفع الأثقال، الألعاب القوي ، السباحة ، كرة السلة الكرسي المتحركة» على أن يتم تنفيذ المشروع تباعا مع باقي الاتحادات الرياضية وفقا لخريطة أوليمبياد باريس 2024.

تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال

وأشار وزير الرياضة، إلى أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا لمشروع المعد النفسي والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال، وسنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة، كما سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.