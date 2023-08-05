وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من المشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر

استهل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جولته التفقدية بمحافظة الجيزة، ويرافقه خلالها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، بتفقد مركز شباب الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة لمتابعة وافتتاح العديد من المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب لتطوير المركز.

ونفذت مجموعة من الطلائع عرضًا فنيًا في بداية جولة وزير الشباب ومحافظ الجيزة كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، معرض أندية الفتاة وحرص وزير الشباب على زيارة كل أرجاء المعرض وتناول صبحي الحديث مع الفتيات المشاركات في المعرض.

فيما افتتح وزير الشباب ومحافظ الجيزة الملعب الخماسي بمركز شباب الكوم الأخضر، والذي تمّ تنفيذه ضمن مشروعات خطة الوزارة التنفيذية.

يُذكر أنَّ الملعب الخماسي الجديد والذي تمّ تنفيذه حديثًا يستضيف مباريات دوري الشوارع والذي تمّ الإعلان عن إطلاقه مؤخرًا من قبل وزير الشباب.

وتابع صبحي وراشد، تدريبات فريق مشروع «1000 بنت 1000 حلم» والذي تقوم الوزارة بتنفيذه والاشراف عليه بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وتقوم فكرة المشروع علي نشر كرة القدم النسائية، إذ يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وفق برنامج متكامل، بالإضافة الى اكتشاف المشروع للمواهب النسائية بمجال كرة القدم .

كما حرص وزير الشباب ومحافظ الجيزة على تفقد قاعة المناسبات التابعة لمركز الشباب والتي نفذتها الوزارة حديثًا، وفي نهاية جولته بمركز شباب الكوم الأخضر وضع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حجر الأساس لحمام السباحة بالمركز والذي تقوم الوزارة بتحمل تكلفته كاملًا وتنفذه ضمن خطتها الاستثمارية.

وأكد وزير الشباب على استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والاندية بمختلف محافظات الجمهورية نظرا لاهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات أبنائنا بالاضافة الى زيادة وتنمية الوعى لدي شبابنا ، وأشار صبحي أن الوزارة قد اطلقت فى هذا الصيف مبادرة " صيف شبابنا" تلك المبادرة التى تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب والأندية في جميع محافظات الجمهورية خلال فترة الاجازة الصيفية ، والتى يتم تنفيذها من خلال مراكز الشباب في إطار تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقد معرض المنتجات والحرف اليدوية المقام بمركز شباب الكوم الأخضر حرص المحافظة على التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من أجل التوسع فى إقامة معارض تسويق المنتجات الحرفية واليدوية مما يسهم في أتاحة الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ، واحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم . وأضاف محافظ الجيزة ان المحافظة لا تدخر جهدآ في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمه لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية .

وأضاف محافظ الجيزة بضرورة التعاون بين جهاز رعاية تشغيل الشباب ومديرية الشباب والرياضية لتنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات .

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب ، لافتآ بأن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية بتنظيم عددآ من المعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل .