الصحة العالمية تكشف تفاصيل عن فيروس (EG.5).. متحور «سارس» الجديد

كشفت منظمة الصحة العالمية على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أطلقت عليها اسم (EG.5)، وأكدت المنظمة أن هذه السلالة الجديدة ليست من متحورات «كوفيد-19»، وإنما متحور من نوع «سارس - كوفيد-2»، مشيرةً إلى أنه يوجد الآن الآلاف من متحورات هذا الفيروس، مما تسبب في حالة ارتباك بالنسبة لعدد من الخبراء بالمنظمة العالمية.

الإبلاغ لأول مرة عن الإصابة بفيروس

وأضافت مارجريت هاريس دي، مسؤولة الإعلام في منظمة الصحة العالمية، لـ«الوطن»، أن السلالة (EG.5) تم الإبلاغ عنها لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تحديده باعتباره متغيراً خاضعاً للمراقبة (VUM) في 19 يوليو 2023، ولأنه بدأ ينتشر بشكل أكثر فاعلية، فقد حددت منظمة الصحة العالمية الآن فيروس (EG.5)، وأنسابها الفرعية كمتغير من الفائدة (VOI).

زيادة مطردة الفترة الأخيرة في إصابات (EG.5)

وعلى الصعيد العالمي، كانت هناك زيادة مطردة في نسبة الإصابات المبلغ عنها بفيروس (EG.5)، خلال الأسبوع الوبائي 29 (من 17 إلى 23 يوليو 2023)، بلغ معدل الانتشار العالمي للفيروس 17.4%، مما يشكل ارتفاعاً ملحوظاً عن البيانات المبلغ عنها قبل أربعة أسابيع (الأسبوع 25 من 19 إلى 25 يونيو 2023)، عندما كان معدل الانتشار العالمي لفيروس (EG.5) عند مستوى حوالي 7.6%.

مواصلة البحث عن اللقاحات ضد فيروس (EG.5)

وكشفت المنظمة عن مجموعة من التوصيات للتعامل مع هذا الفيروس، وقالت مسؤولة الإعلام: «تواصل منظمة الصحة العالمية وفريقها الاستشاري التقني المعني بتطور SARS-CoV-2 (TAG-VE) التوصية بأن تعطي الدول الأعضاء الأولوية لإجراءات محددة لتحسين معالجة أوجه عدم اليقين المتعلقة بهروب الأجسام المضادة، وشدة EG.5»، وأشارت إلى أن الجداول الزمنية المقترحة هي تقديرات، وستختلف من بلد إلى آخر، بناءً على القدرات الوطنية.

أهمية عزل الأشخاص المصابين بفيروس (EG.5)

كما أكدت على أهمية إجراء فحوصات المعادلة باستخدام الأمصال البشرية، وعزل الأشخاص المصابين وإجراء الفحوصات عقب الإصابة بحد أقصى 12 أسبوعاً، واختتمت التعليق قائلة: «تواصل منظمة الصحة العالمية وفريقها الاستشاري الفني المعني بتكوين لقاح (COVID-19 (TAG-CO-VAC) لتقييم تأثير المتغيرات بانتظام على أداء لقاحات COVID-19 لإبلاغ القرارات بشأن تحديثات تكوين اللقاح».