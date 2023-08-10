لماذا حذرت «الصحة العالمية» من متحور كورونا الجديد EG.5؟

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار متحور كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم «EG.5»، إذ ينتشر بسرعة كبيرة في دول عدة منها الولايات المتحدة وبريطانيا، فهو المسؤول عن أكثر من مليون إصابة خلال أقل من شهر.

متحور كورونا الجديد «EG.5»

ويواصل فيروس متحور كورونا الجديد «EG.5» وهو أحد متحورات الفرعية لفيروس كوفيد – 19 الانتشار عالميًا، مسببًا أكثر من مليون إصابة خلال 28 يومًا الماضية، وأكثر من 3100 حالة وفاة بسببه، وفق ما نشره CNN الأمريكي.

وقد انتشر بسرعة كبيرة في بريطانيا، مسببًا زيادة الحالات في المستشفيات خلال العطلة الصيفية، ما جعل منظمة الصحة العالمية تجدد من دعواتها لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاحات، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية والتي منها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتهوية الغرف.

وقال عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل أن متحور كورونا الجديد «EG.5» هو الأكثر تنافسية وعدوانية من نظرائه، فهو قادر على مقاومة الأجسام المضادة الناتجة عن الحصول على لقاحات.

أعراض «EG.5»

وجددت الصحة العالمية تحذيراتها من انتشار جائحة كورونا مرة أخرى، إذ إنّ الفيروس لا يزال يتطور وينتشر حول الالم ويؤثر على الأشخاص الأكثر ضعفًا، مضيفة أنّ «EG.5» هو متحور من سلالة أوميكرون، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز العربية.

وقال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أنّ الفيروس الناشئ الجديد، أكثر قوة من السلالات السابقة، لكن الأعراض التي يسببها لم تتغير عن الفيروس الأصلي، والتي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة «الحمى»، والتهاب الحلق، سيلان الأنف والسعال، آلام الجسم والعضلات، التعب والإسهال، ومع تطور الحالة، قد يعاني المريض من أعراض ضيق التنفس الشديد بسبب ضعف التشبع بالأوكسجين.

وأكد على أن الحصول على لقاحات كورونا يمكن أن يقدم درجات مرتفعة من الحماية من المتحور الفرعي الجديد.