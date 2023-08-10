«الطبية الأوروبية»: تسجيل أكثر من 600 متحور من كورونا حتى الآن

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن أي فيروس يبدأ قوي ويستمر لمدة تتراوح من سنتين ونصف إلى 3 سنوات، وفي نهاية فترته يبدأ في تشكل تحورات كثيرة، لكنها ليست خطيرة، وذلك وفقا لعلم الفيروسات والأوبئة، متابعا: «تم تعريف بداية أوميكرون بأنها بداية نهاية فيروس كورونا».

مصابو فيروس كورونا حول العالم

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه تمّ تسجيل أكثر من 600 متحور غير خطيرة من فيروس كورونا حتى الآن، فكل سلالات فيروس كورونا تحت المراقبة وليست خطيرة، فلا توجد أعراض خطيرة تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات، ونسبة الوفيات الناتجة عن تلك السلالات قليلة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 693 مليون مصاب بفيروس كورونا على مستوى العالم، فضلا عن 7 ملايين حالة وفاة، وأن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تبلغ 96%.

نهاية فيروس كورونا

وتابع: «الأرقام سالفة الذكر تشير إلى أن نهاية فيروس كورونا في بداية متحور أوميكرون»، مؤكدا أهمية اتباع نصائح وإجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا ضرورة التعايش مع فيروس كورونا كما جرى التعايش مع الإنفلونزا.