«صحة البحيرة»: حققنا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمبادرة «حقك تنظمي»

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المحافظة احتلت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في «حملة حقك تنظمي»، لاسيما في نسبة الحاصلات على الوسائل وخاصة اللولب.

مبادرة حقك تنظمي في البحيرة

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مشرفي تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية لمناقشة إنجاز الإدارة ومن ضمنها حملة حقك تنظمي، التي انطلقت فعالياتها فى الفترة من 4/8/2023 بالمرحلة الثانية.

كما تمت مناقشة إنجازات الإدارة خلال شهر يوليه الماضي، بحضور الدكتورة أميرة عبدالعال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، كما تناول الحديث عن قضية تنظيم الأسرة وأهميتها واهتمام الدولة بها، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بها وجعلها من أهم القضايا التى تعمل عليها الدولة.

محافظة البحيرة أكبر محافظة تتضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضح أن محافظة البحيرة من أكبر وأهم المحافظات التي بها مراكز تتضمنها مبادرة حياة كريمة، وأن حملة 100 يوم صحة فرصة عظيمة لزيادة الإنجازات ورفع المؤشرات في موضوعات الصحة الإنجابية.

وطالب فريق تنظيم الأسرة ببذل المزيد من الجهد في العمل أكثر وأكثر، وزيادة المنتفعات من تنظيم الأسرة، خاصة استخدام اللولب كوسيلة آمنه وطويلة المدى، وحثهن على إقناع المنتفعات بذلك، وطلب منهم الاستعانة بطبيبات النساء، مطالبا بمتابعة أعمال تنظيم الأسرة في الوحدات ومتابعة توصيل الرسائل التوعوية والنزول للميدان وأن تكون المتابعة ميدانية.

وحث مديري تنظيم الأسرة بالإدارات على تكريم المتميزين والمجتهدين بصفة دائمة، لدفعهم للعمل على زيادة المستهدف، موجها بفتح باب المناقشة مع الجميع لسماع رأيهم ومقترحاتهم، والوقوف على كافة المشاكل التي تواجههم ووضع الحلول لها.

حملة حقك تنظمي

ومن جهتها عرضت الدكتورة أميره عبدالعال إنجازات ومؤشرات الأداء خلال حملة حقك تنظمي التي انطلقت خلال شهر يونيو

كما قامت بعرض الإنجازات والمؤشرات خلال شهر يوليو، لجميع أقسام تنظيم الأسرة بجميع الإدارات.