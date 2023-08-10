غلق 16 معبرا مخالفا وغير قانوني على السكة الحديد في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة حملة متابعة على معابر السكة الحديد، أسفرت عن غلق 16 معبرا عشوائيا عبارة عن 3 معابر بإيتاي البارود على خط المناشي بقرى صافية والأربعين والهواري، و13 معبرا بزمام قرية مؤسسة البستان حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

حملات على معابر السكة الحديد

يأتي ذلك لمتابعة إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق، نظرا إلى ما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

توجيهات بتكثيف الحملات

وتهيب الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية، وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني جرى إغلاقه على خطوط السكك الحديدية.

وأوضحت أن المعابر غير القانونية يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.