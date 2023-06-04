صحة الدقهلية: انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من «حقك تنظمى»

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انطلاق فاعليات المرحلة الأولى «من حقك تنظمي» بالدقهلية تنفيذًا وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، وتوصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

انطلاق فعاليات حقك تنظمي بالدقهلية

وأعلن«مكين» في بيان صحفي له أن انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو، لنشر الوعي لدي السيدات عن تنظيم الأسرة وتقديم نصائح خاصة بالصحة الإنجابية، ومميزات تنظيم النسل، وتأتي ضمن مبادرة«أيامنا أحلى»، التي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

وأشارت إيمان السيد مدير إدارة تنظيم الصحة بمديرية الصحة بالدقهلية، أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هي «منية النصر، ميت غمر، تمي الأمديد، محلة الدمنة، الجمالية، المطرية، المنصورة،نبروه، بلقاس».

الهدف من عمل حقك تنظمي بالدقهلية

وأضافت في بيان لها أن مديرية الصحة بالدقهلية نظمت تلك الحملة بهدف العمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، والمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.