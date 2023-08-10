بدء التشغيل التجريبي للمبني الجديد بمستشفى إيتاي البارود في البحيرة

بدأ صباح اليوم التشغيل التجريبي للمبنى الجديد بمستشفى إيتاي البارود المركزي، والذي يضم 8 عيادات «باطنة، جراحة، عظام، نساء، أطفال، تخاطب، مسالك، نفسية وعصبيه، بالإضافة للمعمل».

وخلال الفترة المقبلة يجرى نقل بقية العيادات الخارجية إلى مبنى مستشفى إيتاي البارود، ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بمحافظة البحيرة، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين داخل محافظة البحيرة.

توجيهات وزارة الصحة لافتتاح المستشفيات

ويأتي هذا التطوير تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفى ضوء توجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، كما يأتي في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيرة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من أهالي البحيرة والمحافظات المجاورة، وذلك من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بجميع المراكز.